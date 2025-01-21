Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde bugün akşam saatlerinde sürücünün dikkatsiz ve süratli sürüşü nedeniyle yaşanan kazada yürekler ağza gelirken, ölüm yaşanmaması sevindirdi. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:50 sıralarında, Lefkoşa'da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, çift şeritli yolun sağ şerit içerisinde yönetimindeki KE 264 plakalı araç ile güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyreden 64 yaşındaki Yücel Özenli (E-64) seyrettiği yol üzerinde bulunan Metehan Çemberine geldiğinde süratini salim hadde indirmeden çembere giriş yaması neticesinde yaşandı. Özenli’nin kullandığı aracın çemberin bordür taşlarına çarptıktan sonra havalanıp, çemberi doğu istikametinden gelip dönmekte olan 57 yaşındaki kadın Miyesser Genç yönetimindeki EC 263 plakalı aracın tavanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle güney istikametine doğru kontrolsüzce yoluna devam eden KE 264 plakalı araç kaldırım taşlarına ardında da toprak alanda çalışmakta olan erkek M.D. Manır Miah'a çarptıktan sonra hendek içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan KE 264 plakalı araç sürücüsü Yücel Özenli , EC 263 plakalı araç sürücüsü Miyesser GENÇ ve M.D. Manır MİAH’ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.