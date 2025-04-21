Koopbank’ın bankacılık ve bilişim alanlarında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine sunduğu staj programı başvuruları devam ediyor. Koopbank, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz dönemi boyunca bankanın tüm şube ve bölümlerinde üniversite öğrencilerine staj yapma fırsatı sunuyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin bankacılık sektörünü daha yakından tanımalarına imkan sunacak ve öğrencilerin ayni zamanda profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak staj programına, 15 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru kabul edildiğini duyuruldu.

TEKNOLOJİNİN MERKEZİNDE YAZILIM STAJ PROGRAMI

Koopbank, bilişim alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Yazılımcı” programını adı altında ‘’Yazılım Staj Programı’’ imkanı da sunuyor. Koopbank’ın teknoloji merkezi Yenişehir, Lefkoşa’daki Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek yazılım staj programı ile öğrenciler profesyonel dünyaya adım atma fırsatını yakalayacaklar.

Öğrenciler, program kapsamında finansal teknolojiler ve yazılım alanlarında eşsiz deneyimler kazanacak ve Kıbrıs’ın lider bankasında dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacak.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK VE SON TARİH 15 MAYIS 2025

Koopbank’tan yapılan açıklamada, staj programından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını https://staj.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapacağını duyurdu. Elden veya e-posta ile yapacak başvuruların kabul edilmeyeceği de belirtildi.

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünün gerek finansal büyüklük gerekse halkın her kesimine sunduğu hizmetler ve teknolojik altyapısı ile lider konumunda bulunan, Koopbank’ın, kendi bünyesinde staj ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin vakit kaybetmeden başvuru yapması gerekiyor.