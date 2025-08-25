CTP Milletvekili Ürün Solyalı, seçim yasakları öncesinde yaşananlara dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisinin böyle talebinin olduğunu belirtti.

Solyalı’nın paylaşımı şöyle:

Hükümet temsilcileri son dönemde yapmış oldukları fevkalade kabahatleri anlatmak için çırpınıyor.

İzahı olmayan işleri savunma çabaları olayı çok başka boyutlara taşıyor. Bazen saçma, bazen komik.

Hakedene hakkettiği teslim ettik diyemiyorlar.

Ortaya konan sayıların (tabanca izni, T izni, vatandaşlık, taşınmaz mal vs) resmi açıklamasını yapamıyor, yapan da az olduğunu söylüyor.

Adil ve şeffaf oldukları konusunda halkı inandırmaları da mümkün görünmüyor.

Tehdit ve vaad usulüne başvuruyorlar.

Cumhurbaşkanı Tatar gizlendiği yerden çıksın.

Halk kaynıyor.

Seçim yasaklarına dakikalar kala yapılanlara ortaktır, bilgisindedir hatta talebi vardır.

Kimse bizi onlar başka Sn. Tatar başka yalanına inandıramaz.

Zihniyet bir bütündür ve bu yapılanlara çok yakında halk sandıkta tepkisini koyacak.