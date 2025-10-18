Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde kömür ocağında çalışan bir madenci, sabah vardiyasında kazı yaparken dev bir elmas buldu. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede taşın yaklaşık 37 karat ağırlığında ve 2,4 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.

Yıllardır yer altında kömür çıkararak ailesini geçindirmeye çalışan işçi, elması kazma darbeleri arasında fark etti. İlk anda sıradan bir taş sandığını, güneş ışığı altında parladığında fark ettiğini söyledi. Yetkililere haber verilmesinin ardından taş, bölgesel maden idaresi tarafından teslim alındı ve değer tespiti yapıldı.

DEĞERİ TAM 2,4 MİLYON DOLAR

Uzmanlara göre elmasın değeri yaklaşık 2,4 milyon dolar. İşçinin, yasal prosedür tamamlandıktan sonra bu tutarın büyük bölümünü alma hakkı bulunuyor.

Yetkililer, elmasın açık artırmayla satılacağını ve gelirinin büyük kısmının yasal hak sahibi olan madenciye verileceğini açıkladı.

“BU KADERİN BİR ARMAĞANI”

Basına kısa bir açıklama yapan madenci, “O gün her zamanki gibi işe gittim. Elimi attığım taşın hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu kaderin bana bir armağanı” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da artan geçim zorlukları nedeniyle bu olay, birçok insan için “yoksulluktan zenginliğe” uzanan bir umut hikayesi olarak görülüyor. Yerel basın, madencinin hikayesini “kömür karasından doğan umut” başlığıyla duyurdu.