Gönyeli'de meydana gelen 'Patlayıcı Madde Tasarrufu, Vahim Zarar, Meskun Mahalde Ateş Etme' suçlarından tutuklanan Tayyar Alpdağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana gelen olayda Tayyar Alpdağ'ın aralarında daha önceden husumet bulunup kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesi ile komşusu olan Erdoğan Öztürk’e adına kayıtlı Canik marka 9 mm’lik ruhsatlı tabancası ile 7 el ateş ederek sağ bacağından 2 kez ve sol bacağından bir kez vurmak sureti ile Öztürk’ü ağır yaralayıp sol bacağının kırılmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin aynı gün olay yerinde bulunan Tayyar Aldağ'ın tasarrufunda bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 33 adet 9 mm çapında mermi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, Öztürk’ün Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve aile şirketinde direktör olarak çalıştığını belirtti. Polis, işlenen suçların ağır ceza kapsamında girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.