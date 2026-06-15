Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Lüksemburg’a gitti. Kombos Lüksemburg'da bugün düzenlenecek AB Dış Konular Konseyi toplantısı çalışmalarına katılacak.
Alithia gazetesi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak konseyin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Orta Doğu’daki durum, AB-Çin ilişkileri ve Ebola virüsü salgınının bulunacağını yazdı.
Gazete konsey çalışmalarının başlamasından önce AB Dışişleri Bakanlarının, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la gayri resmi fikir alışverişinde bulunacaklarını da belirtti.
Konsey çalışmalarının ardından AB-Mısır ortaklık konseyi toplantısının yapılacağını yazan gazete, Kombos’un bu çerçevede muhataplarıyla ikili görüşmelerde bulunacağını belirtti.
Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Avrupa konularından sorumlu müsteşarı Marilena Rauna’nın da Lüksemburg’da bulunduğunu yazan gazete, Rauna’nın yarın Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı dönemindeki son AB Genel İşler Konseyi toplantısına başkanlık edeceğini ekledi.