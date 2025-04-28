Politis gazetesi, Kombos’un Bahreyn temasları çerçevesinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ve bazı diğer hükümet yetkilileriyle görüşeceğini ve turizm, ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültürel alışveriş alanlarındaki ilişkilerin ilerletilmesini ele alacağını yazdı.

Gazete, Kombos’un temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliği ile yatırım alanındaki iş birliğinin ilerletilmesini, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini ve Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecinde, AB ile Bahreyn arasında daha iyi ilişkilerin kurulmasını irdeleyeceğini kaydetti.