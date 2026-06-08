Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Kolejlere Giriş Sınavı’nda, İngilizce bölümünde yer alan bir okuma parçası velilerin tepkisine neden oldu.

Sınavda çocuklara, köpekbalığı saldırısında kolunu kaybeden sörfçü Bethany Hamilton’ı anlatan metin ve görselin sorulduğu görüldü.

Veliler, 10 yaşındaki çocukların okuduğunu anlama becerisini ölçmek için bu içeriğin uygun olmadığını savundu. Tepkilerde, okuma becerisini ölçmek için çevre, bilim, doğa, spor, keşif, arkadaşlık, dayanışma ya da başarı hikâyeleri gibi çok sayıda alternatif konu bulunmasına rağmen bu metnin tercih edilmesinin yanlış olduğu ifade edildi.

Bazı veliler, sınav sürecinin zaten çocuklar üzerinde ciddi stres ve kaygı yarattığını belirterek, hassas yapıya sahip ya da travmatik içeriklerden etkilenebilecek öğrencilerin karşısına bu tür bir hikâye ve görsel çıkarılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 10-11 yaşındaki çocukların girdiği Kolej Giriş Sınavı‘nda (KGS), İngilizce okuma parçası içinde kolu ve bacağı bir köpekbalığı tarafından koparılmış bir kadın görselinin kullanıldığını, çocukların gelişim düzeyini, psikolojisini, sınav kaygısını ve pedagojik güvenliğini dikkate almayan bu sorumsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirterek, meselenin yalnızca bir görsel meselesi olmadığını; çocukların nasıl bir eğitim anlayışına teslim edildiği meselesi olduğunu vurguladı, Eğitim Bakanı‘nı istifaya çağırdı.

“KGS’de pedagojik skandal” başlığıyla yazılı açıklama yapan Gelener, Kolej Giriş Sınavı’nın yıllardır çocukları yarışa sokan, onları küçük yaşta başarı-başarısızlık kıskacına hapseden, özel ders ve kurs düzenini büyüten, eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir eleme mekanizmasına dönüştüğünü belirterek, bu sınavın; çocukların ilgi, yetenek, beceri ve gelişim süreçlerini ölçmediğini, test çözme hızını, sınav kaygısıyla baş etme kapasitesini ve ailelerin ekonomik olanaklarını ölçtüğünü vurguladı.

Gelener, “Bugün yapılan sınav ise Eğitim Bakanlığı’nın bu sınav sistemini yönetme konusunda ne kadar büyük bir sorumsuzluk içinde olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

10-11 yaşındaki çocukların girdiği bir sınavda, İngilizce okuma parçası içinde kolu ve bacağı bir köpekbalığı tarafından koparılmış bir kadın görselinin kullanıldığını, çocukların gelişim düzeyini, psikolojisini, sınav kaygısını ve pedagojik güvenliğini dikkate almayan bu sorumsuzluğun kabul edilemez olduğunu belirten Gelener, bu ülkede KGS’nin İngilizce sorularının daha önce de müfredat dışılık, yanıltıcı ifade, hatalı cevap, yaş düzeyine uygunluk ve ölçme geçerliği bakımından tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

Gelener, “Yakın zamanda disiplin tüzüğü tartışmaları çerçevesinde kız çocuklarının duygusal istismarına yol açabilecek her türlü söz, davranış ve görselden kaçınılması gerektiğini bu toplum meydanlara inerek göstermiştir” diyerek, toplumun “çocuk kapanmaz” diye haykırdığını, hal böyleyken ideolojik kaygıların bir sınav aracılığı ile öğrencilere yansıtmaya çalışılmasının hangi akla sığdınığını sordu.

“Bu mesele, çocukların nasıl bir eğitim anlayışına teslim edildiği meselesidir”

Gelener şöyle devam etti;

“Görüyoruz ki Eğitim Bakanlığı gerekli dersleri çıkarmamıştır. Sınav hazırlama, denetleme ve pedagojik kontrol süreçlerinde kamusal sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Bu mesele yalnızca bir görsel meselesi değildir. Bu mesele, çocukların nasıl bir eğitim anlayışına teslim edildiği meselesidir. Bu mesele, 10-11 yaşındaki çocukları yüksek riskli bir sınav baskısı altında yarıştıran ve sonra da onların karşısına travmatik ve ideolojik içerikler koyabilen bir yönetim zihniyeti meselesidir. Çocuklardan ve ailelerden özür dileyin. Sorumluluk alın. İstifa edin”