Sıcaklık ve yağış düzenini etkileyerek küresel iklimde ısınmaya neden olan El Nino hava olayının bu yaz dünyada etkili olması beklenirken, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Kıbrıs’ın da bu süreçten dolaylı olarak etkileneceğini kaydetti.

Güneş, “El Nino koşulları gerçekleşirse, Kıbrıs’ta hem yaz hem de kış aylarında ortalamanın üzerinde sıcaklık, daha uzun ve şiddetli kuraklık, azalan toplam yağış veya kısa süreli şiddetli yağışlar görülebilir” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak, yaz öngörülerini ve kışı değerlendiren Güneş, bu yıl sık sık hava kirliliği yaratan toz taşınımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

El Nino’nun sıcaklık artışı, kuraklık, şiddetli yağış, sel ve fırtına gibi ekstrem (aşırı) hava olaylarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sinan Güneş, Kıbrıs gibi Doğu Akdeniz ülkelerinin bu durumdan doğrudan değil, atmosferik dolaşım yoluyla etkilendiğini belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan küresel mevsimsel iklim güncellemesine işaret eden Güneş, verilere göre Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklığının hızla arttığını söyledi. Güneş, haziran–ağustos döneminde El Nino koşullarının oluşma olasılığının yüzde 80, bunun kasım ayına kadar sürme ihtimalinin ise yüzde 90 olarak tahmin edildiğini aktardı.

Geçmiş yıllarda yaşanan El Nino süreçlerinin dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da sıcaklık rekorlarına yol açtığını anımsatan Sinan Güneş, 14 Haziran 2024’te Türkeli’de ölçülen 46,8 derecelik sıcaklığın son 50 yılın rekoru olarak kayda geçtiğini ifade etti.

İklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmanın sadece hava sıcaklığını değil diğer meteorolojik olayları da uç noktalara taşıdığını belirten Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, “2025’in aralık ayında Beylerbeyi'nde metrekareye düşen 232 kilogram yağışı, şubat ayında Geçitkale’de ölçülen eksi 6.2 dereceyi ve 2024 kasımında Serdarlı’da saatte 171 kilometreye ulaşan rüzgarı” yakın geçmişten ekstrem örnekler olarak paylaştı.

“1975’TEN BU YANA EN SICAK KASIMI YAŞADIK”

Geride kalan kış ve bahar dönemini de değerlendiren Güneş, “Aralık ayından mayıs sonuna kadar yağışlı bir dönem geçirdik” diyerek, özellikle mart ayının, 1987 ve 2003 yıllarından sonra son 51 yılın en yağışlı üçüncü martı olduğunu söyledi.

Mart ayında mevsim normali yağış miktarının metrekarede 35 kilogram olduğunu kaydeden Güneş, bu yıl mart ayında yüzde 140 artışla metrekarede 84 kilogram yağış kaydedildiğini ifade etti.

Sıcaklıklara da değinen Sinan Güneş, özellikle Kasım 2025’in 50 yıllık kayıtlara göre "en sıcak kasım" olduğunu belirtti. Normallerinden yüzde 64 daha az yağış alan bu dönemde, Güzelyurt’ta ölçülen 34 derecenin 1975’ten bu yana ülkede ölçülmüş en yüksek kasım ayı sıcaklığı olduğunu dile getirdi.

ARALIK DA SICAK GEÇTİ

Kasım ayının yanı sıra 2025’in aralık ayında da sıcaklığın mevsim normallerinin 1,5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Güneş, “1975-2025 yıllarını kapsayan 50 yıllık periyotta 2025 yılı aralık ayı, 2009’la birlikte kayıtlara geçen en sıcak 6’ncı aralık oldu” dedi.

Ocak ve şubat aylarında da ortalama sıcaklıkların normallerin üzerine çıktığını ifade eden Güneş, “2026 şubatı, 1975-2026 yıllarını kapsayan 51 yıllık periyotta, 2016’dan sonra kayıtlara geçen en sıcak 2’nci şubat oldu” bilgisini paylaştı.