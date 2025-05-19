Girne Turizm Limanından turist olarak ülkeye gelen zanlı Remzican Erdoğan “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket ve Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçlarından tutuklandı.

Polis, zanlı Remzican Erdoğan’ın Girne’de 16 Mayıs 2025 tarihinde, saat 08:45 raddelerinde Girne Turizm Limanına gemiyle gelip KKTC'ye giriş yapmak için Muhaceret işlemlerini yaptırdığı sırada "Koko" isimli Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine adı edilenin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; giydiği pantolonun cebindeki sigara paketi içerisinde bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve sol cebi içerisinde ise naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis yine zanlının tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş 21 adet kamagra jel, 5 adet vozol marka elektronik sigara, toplam 19 adet ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan Gerica marka kırmızı beyaz renk haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.