Boğazköy'de, önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen “Zehir Kalkanı Operasyonu” kapsamında, 25 yaşındaki Mustafa Sezer Kılıçoğlu'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 360 gram ağırlığında hintkeneviri ve 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Zanlı Mustafa Sezer Kılıçoğlu aleyhine getirilen “Kanunsuz Hintkeneviri, Kokain Alma ve Tasarruf” suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından yapılan Zehir Kalkanı isimli operasyonda; Boğazköy Girne'de bulunan Süpermarketin park yeri içerisinde şüpheli görünen zanlı Mustafa Sezer Kılıçoğlu'nun kullanımında bulunan MM 848 plakalı araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında naylon poşet içerisinde satışa hazır vaziyette streç nayloną sarılı yaklaşık 56 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu, yine aynı yerde ambalaj paketi içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu, yine aynı yerde satışa hazır vaziyette vakumlu şeffaf naylon içerisinde 308 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu ve ambalaj paketinde 10 gram Kokain türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.