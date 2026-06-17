“Kofalı Sayı Sistemi” adlı belgesel, yarın saat 19.30’da Alayköy Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’a özgü geleneksel yaşamın unsurlarından biri olan Kofalı Sayı Sistemi’ni konu alan belgesel, geçmişte kullanılan özgün sayma yönteminin tarihsel yolculuğunu, günlük yaşamdaki yerini ve gelecek nesillere aktarılmasının taşıdığı önemi ele alıyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sayı sistemini kayıt altına almayı amaçlayan çalışma, kültürel hafızanın korunmasına önemli katkı sunuyor.

Yapımcılığını Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karahan’ın üstlendiği belgeselin yardımcı yapımcılıklarını Banu Kuş ve Ayten Benli gerçekleştirirken, yönetmenliğini Mert Can Mavi yaptı.

Açıklamada, kültürel değerlerin yaşatılması, kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, bu anlayışla desteklenen belgeselinin toplumun kültürel hafızasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.