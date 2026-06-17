Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adını ve vizyonunu yaşatmak, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla her yıl verdiğimiz burslar için başvuru dönemi açıldı!

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları lise öğrenimini tamamlamış veya üniversite öğrenimi devam eden öğrencilere verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için de ek olarak bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

· KKTC Vatandaşları,

· Başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler,

· Maddi imkanları yetersiz öğrenciler,

· Yurtiçi üniversitelerde okuyan öğrenciler.

Gerekli Belgeler:

1- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

2- Yeni kayıtlar için lise diploması fotokopisi

3- Eski kayıtlar için, son dönemin not dökümü

4- Anne- babanın son maaş bordroları

5- Kimlik kartı fotokopisi (KKTC)

6- Burs Başvuru formu

Burslar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirlenecektir.

Burslara başvurmak isteyenler, 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na (Halkın Sesi Gazetesi yanı) şahsen başvuracaktır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

Dr. Fazıl Küçük Vakfı

0392 228 7181

Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2026 – 31 Ağustos 2026 arası kabul edilecektir.