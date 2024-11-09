Hindistan'ın Vrindavan kentindeki Banke Bihari Tapınağı'nda çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde, onlarca insanın klima borusundan akan suyu içmek için sıraya geçtiği görüldü.

Grup, suyun Hindu tanrısı Lord Krishna’nın kutsal ayak suyu olduğunu iddia ediyor.

LEJYONELLA HASTALIĞI UYARISI

Sağlık uzmanları ise ciddi uyarılarda bulundu. Hepatolog Dr. Cyriac Abby Philips, klima cihazlarından akan yoğunlaştırılmış suyun içilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Dr. Philips’e göre, bu tür suya maruz kalmak, “lejyonella” adlı bakteri türü tarafından yayılan lejyoner hastalığına sebep olabilir. Bu hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları ve nefes darlığı gibi semptomlar bulunuyor.

Philips, ayrıca klima suyunun doğrudan cilde uygulanmasının da tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, klima suyunun bitkiler için de uygun olmadığını ifade eden uzman, suyun içerdiği minerallerin yetersiz olduğunu ve bitki toprağının pH dengesini bozabileceğini açıkladı.

Bu tür suyun çevreye zarar vermeden atılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Philips, alternatif olarak, suyun dış mekan temizliği veya tuvalet sifonları gibi daha az hassas alanlarda dikkatle yeniden kullanılabileceğini önerdi.