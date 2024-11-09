Financial Times'da gazeteci olan Gideon Rachman, Rusya'da sınırsız internete erişen Kuzey Kore askerlerinin porno bağımlısına dönüştüğünü söyledi. Rachman, askerlerin sürekli kışlada cinsel içerikli videolar izlediğini belirtti.

Rachman'ın X hesabında paylaştığı bir gönderide, “Genellikle güvenilir olan bir kaynak bana Rusya'ya konuşlanan Kuzey Koreli askerlerin daha önce internete hiç sınırsız erişimleri olmadığını söyledi. Sonuç olarak, pornografiye boğulmuş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin ilk kez sınırsız internete girdiği iddialarına ilişkin haberlere cevaben ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Charlie Dietz'den yanıt geldi.

Yarbay, “Kulağa ne kadar eğlenceli gelse de, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki internet alışkanlıkları ya da askeriye dışı eylemlerini doğrulayamam" dedi.

Dietz, Pentagon'un “Kuzey Kore'nin Rusya'daki askeri operasyonlarına katılımının daha ciddi yönlerine” odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Dietz "bu soruyu Moskova'ya sormak gerek" diye ekledi.

KUZEY KORE'NİN İNTERNET AÇLIĞI

Kuzey Kore'de internet, hükümet tarafından büyük oranda kontrol ediliyor. 2013 yılından önce sadece üst düzey hükümet yetkilileri internete erişebilirken, 2013'ten sonra daha fazla Kuzey Kore vatandaşı internete ulaşabildi.

Fakat bu internetin, 10'dan daha fazla olmayan sitelerle sınırlı olduğu kaydediliyor. Hükümet bazında yetkililerin daha fazla internet sitesine ulaşımı mümkünken, sivil bazda Kuzey Koreliler sadece haber siteleri, eğitim siteleri ve Kuzey Kore'ye ait bir mesajlaşma sitesine erişim sağlayabiliyor.

Kuzey Kore'nin teknolojik ve kültürel gelişmelerden geri kalması, büyük oranda bu kopukluk sebebiyle oluyor. Ülkedeki müzik, sanat, sinema ve televizyon kanalları tamamıyla hükümet tarafından kontrol ediliyor.