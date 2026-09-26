İngiltere’de 1980’li yılların sonunda bir ikinci el pazarından10 sterline (647 liraya) satın alınan ve otuz yıla yakın süre boyunca değersiz bir takı sanılarak kullanılan yüzüğün, 19. yüzyıldan kalma 26 karatlık gerçek bir elmas olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Isleworth kentindeki bir pazardan alınan yüzük, mat görünümü ve parlamayan yapısı nedeniyle sahibi tarafından kostüm takısı kabul edildi. Yıllar boyunca günlük yaşamda kullanılan yüzüğün gerçek değeri, sahibinin bir kuyumcu tavsiyesiyle taşı uzmanlara göstermesi üzerine anlaşıldı.

Müzayede evi Sotheby’s aracılığıyla Amerika Gemoloji Enstitüsü’ne (GIA) gönderilen taşın yapılan incelemeler sonucunda; 26,27 karat ağırlığında, VVS2 berraklık ve I renk derecesine sahip, 19. yüzyıl yapımı ve eski minder (cushion) kesim bir elmas olduğu tescillendi.

Uzmanlar, taşın onlarca yıl boyunca fark edilmemesini kesim tekniğine bağlıyor. Modern pırlanta kesimlerinin aksine, 19. yüzyıl el işçiliğiyle biçimlendirilen eski minder kesim taşların ışığı doğrudan yansıtmadığı ve bu nedenle modern elmaslar gibi belirgin bir parlaklık sunmadığı belirtildi.

Hangi madenden çıkarıldığı ve ilk sahiplerinin kim olduğu tespit edilemeyen ve "The Tenner" (Onluk) olarak anılan yüzük, Londra'da düzenlenen Sotheby's müzayedesinde 250 bin ile 350 bin sterlin arasındaki tahmini satış bedelini aşarak 656 bin 750 sterline (yaklaşık 42 milyon liraya) alıcı buldu.