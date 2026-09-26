Batı Almanya'daki bir tarlada metal dedektörüyle çalışan Riedl'in cihazı aynı noktada art arda sinyal vermeye başladı. İlk sikkelerin ardından aramayı durduran Riedl, bölgeyi işaretleyerek yetkililere haber verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında yüzlerce sikkenin bulunduğu ortaya çıktı.

Kazı ve kurtarma çalışmalarının ardından bulunan Roma dönemine ait gümüş sikkelerin sayısı 934'e ulaştı. Toplam ağırlığı 3,1 kilogram olan koleksiyon temizleme ve kataloglama işlemlerinden geçirildi. Sikkeler daha sonra Bonn'daki LVR Devlet Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Buluntunun büyüklüğü, yaklaşık 1900 yıl önce toprağın altına bırakılan servetin boyutunu da ortaya koydu.

Uzmanlar sikkelerin MS 2. yüzyılın ikinci çeyreğinde, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde bilinçli şekilde gömüldüğünü değerlendiriyor. O dönemde bugünkü anlamıyla bankacılık sisteminin bulunmaması nedeniyle toprağın değerli eşyaların saklandığı geçici bir kasa gibi kullanılabildiği belirtiliyor. Ancak 934 sikkenin sahibinin parasını neden gömdüğü ve daha sonra neden geri dönmediği kesin olarak bilinmiyor. Hazinenin sahibi öldükten sonra sikkelerin bulunduğu yerin de unutulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

6 YILLIK GELİRE DENK GELİYORDU

Hazinenin büyüklüğünü ortaya koyan ayrıntılardan biri dönemin askerlerinin kazancıyla yapılan karşılaştırma oldu. Sıradan bir Roma lejyonerinin yılda yaklaşık 300 denari kazandığı, yiyecek ve teçhizat kesintilerinin ardından elinde yaklaşık 150 denari kaldığı belirtiliyor. Bu hesaplamaya göre 934 sikkeye ulaşabilmek için bir lejyonerin elinde kalan gelirinin yaklaşık 6 yıllık bölümünü hiç harcamadan biriktirmesi gerekiyordu. Bu nedenle bulunan sikkeler dönemine göre önemli bir serveti temsil ediyordu.

Sikkelerin kasıtlı olarak saklandığı değerlendirilse de onları gömen kişinin kim olduğu bilinmiyor. Hazinenin neden geri alınmadığına ilişkin kesin bir bilgi de bulunmuyor. Sahibinin sikkeleri geri alamadan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, 934 gümüş sikke yaklaşık 1900 yıl boyunca Wesseling'deki toprağın altında kaldı.

Buluntunun yetkililere bildirilmesinin ardından sikkeler tek tek çıkarıldı, temizlendi ve kataloglandı. 3,1 kilogramlık Roma hazinesi çalışmaların tamamlanmasının ardından Bonn'daki LVR Devlet Müzesi'nde ziyaretçilerin karşısına çıkarıldı.