Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği Hansgrohe Cahit Necipoğlu Drag Yarışı, 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Hansgrohe Cahit Necipoğlu sponsorluğunda, Hamitköy Çevre Yolu üzerinde yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) Hansgrohe Cahit Necipoğlu Drag Yarışı hazırlıklarını tamamladı. Adanın en hızlı otomobilleri, Hamitköy Çevre Yolu üzerinde hazırlanacak pistte boy gösterecek. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde 25 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinlik Saat 09.00’da sıralamalar ile başlayacak. Organizasyonda ikili eşleşmeler takribi 13.00’de başlayacak ve heyecan zirve yapacak.

ÖN KAYITLAR 36’YA ULAŞTI

Hansgrohe Cahit Necipoğlu’nun ana sponsorluğunun yanı sıra; Güven Sigorta, Radyo Juke, Etik Hastanesi ve Near East Bank’ın katkılarıyla hazırlanan organizasyon ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak. 36 pilotun kayıt yaptırdığı organizasyonda kayıt işlemlerinin devam ettiği duyuruldu.

DERECEYE GİRENLERE HANSGROHE HEDİYE ÇEKİ

9 Saniye ile 15 saniye kategorileri arasında toplam 7 kategoride yarışlar yapılacak. Cahit Necipoğlu LTD. Hansgrohe tarafından bu yarışta dereceye girenlere toplam 50bin TL’lik Hansgrohe hediye çeki verilecek. Ayrıca kategori birincilerine toplam 77,500 TL’lik nakit para ödülü dağıtılacak. Ödüller: 9 Saniye Kategorisi 20bin TL, 10 Saniye Kategorisi 15bin TL, 11 Saniye, 12 Saniye ve 13 Saniye Kategorisi 10’ar bin TL, 14 Saniye Kategorisi 7bin 500 TL ve 15 Saniye Kategorisi 5bin TL olacak.