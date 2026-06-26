Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı hedefleyen hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Basında yer alan Birleşmiş Milletler'in (BM) "Kıbrıs planı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine yapılan açıklamada, Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkün olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir."