EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in şoförlüğünün yapan bir şahsın 47 bin TL borcuna rağmen elektriğinin ödeme yapılmadan bağlandığını iddia etti, söz konusu faturayı paylaştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a da çağrıda bulunan Tuğcu, konuyla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağını sordu.

Tuğcu paylaşımında, şöyle dedi:

“Fakir fukaranın elektrik bakiyesi 675TL olunca hemen kesilir ama Şoför "NECO"nun hiç ödemeden bağlanır. 47,000 TL borç. Soru basit. Bay Gürsel bu elektriği ödeme almadan bağlayan ve bağlatana soruşturma açacak mı? En ufak şeyden soruşturma açan, gözü KIBTEK emekçisinin maaşında olan, hani hak hukuk liyakat sahibiyim diyerek Sağda solda övünür oradan aklıma geldi.”