Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) arasında gerçekleşen iş birliği ile iletişim sponsorluğu kapsamındaki protokol yenilendi. Kuzey Kıbrıs Turkcell bu kapsamda üç yıldır olduğu gibi derneğin bu yıl da iletişim sponsorluğunu üstlenerek organizasyonlara destek verecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile KKDSOD Başkanı İsmet Tufan’ın imzaladığı protokole KKDSOD Genel Sekreteri Kaan Ogan, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karadeniz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Marka İletişimi Uzmanı Ertan Berksu da katıldı.

“Hızın yeri yollar değil, pistler ve internet olmalı”

Protokol sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, gençlerin hız tutkusunun kontrollü ve güvenli ortamlarda gerçekleşmesinin önemine dikkat çekti. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Hızın yeri yollar değil; pistler ve internet olmalı. Gençlerin hız tutkusunu güvenli ve doğru alanlara yönlendiren dernek faaliyetlerini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, hem bu sürecin bir parçası olmaktan hem de dijital dünyada sunduğumuz hızlı ve güvenli bağlantı olanaklarımızla gençlerin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Toplum yararına değer üreten projelere katkı sağlamaya, sorumluluk bilinciyle destek olmaya devam edeceğiz.”

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yıllardır süren desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu desteklerin önemine değindi. Tufan tüm Turkcell ailesine teşekkür etti.