Veteriner Dairesi, yaklaşan bayram öncesinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak en üst seviyeye çıkarıldığını bildirildi.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 5 kasap işletmesi ile 1 et işleme tesisi kontrol edildi. Kasap işletmelerine uyarı verilirken, et işleme tesisinin faaliyetleri tüm eksiklerini giderene kadar durduruldu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir uygulamaya, hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Yapılan kontroller sonucu düşük seviyede uygunsuzluk tespit edilen kasap işletmelerine, eksikliklerin giderilmesi amacıyla son uyarı mahiyetinde 5 (beş) iş günü süre tanındı. Belirtilen süre sonunda gerekli düzeltmeleri yapmayan işletmeler hakkında ivedilikle idari ve cezai işlemler tesis edileceği, gerekli görülmesi halinde faaliyetlerinin durdurulacağı kaydedildi.

Yüksek düzeyde uygunsuzluk tespit edilen et işleme tesisinin faaliyetleri derhal durduruldu ve üretim izni askıya alındı. Söz konusu tesisin, tespit edilen tüm eksiklikleri eksiksiz şekilde gidermeden yeniden faaliyete geçemeyeceği açıklandı.