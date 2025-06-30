KKTC'deki askeri tesisler, Türk Büyükelçiliği ve diğer önemli komplekslerin fotoğraflarını çeken Yunanistan vatandaşı 1 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın, İçişleri kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) KKTC'ye giriş yaptığı belirtilen Yunan vatandaşı Georgios Bartzokis, Lefke kentinde askeri tesisler, Türk Büyükelçiliği ve diğer önemli komplekslerin fotoğraflarını çektiği ve bunların bir kısmını dijital ortamda aktardığı tespit edilerek tutuklandı.

Yedidalga bölgesinde bir evde kaldığı öğrenilen Georgios Bartzokis'in evinde yapılan aramalarda da çeşitli askeri tesis ve önemli yerlere ait görseller ele geçirildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Bartzokis hakkında mahkeme heyeti, evraklarının ve yakalanan dokümanların incelenmesi için 4 gün daha gözaltında kalmasına karar verdi.

Georgios Bartzokis'in, cuma günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.