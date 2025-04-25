Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Concorde Otel’de dün akşam gerçekleşen yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yanı sıra KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, YÖK, YÖDAK ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşma yaptı.

-Tatar: “Öğrenciler KKTC’nin sesi oluyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasından yükseköğretimin lokomotif sektörlerden biri olduğunu söyledi.

KKTC’nin, bugün 144 farklı ülkeden öğrenciyi ağırladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu öğrenciler mezun olduktan sonra ülkelerinde fahri konsoloslarımız gibi görev yapıyor, KKTC’nin sesi oluyorlar.” dedi.

“İlk kez bu denli kalabalık bir YÖK ve YÖDAK heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yükseköğretim alanındaki güçlü iş birliğinin altını çizdi.

KKTC’nin dünya genelinde tanınırlığını artırma çabalarının sürdüğünü belirten Tatar, her türlü engellemelere ve Rum tarafının baskılarına rağmen mücadeleye devam edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kalite ve nitelik konusunun önemine dikkat çekerek, “Dünyada artan rekabet karşısında, yükseköğretim sistemimizi disiplin altına almak, potansiyel gücümüzü daha da yukarı taşımak zorundayız. Yeni programlar açılmalı ama bu programları sunacak kaliteli akademik kadrolar da yetişmeli” dedi.

Tatar, YÖKSİS ve YÖKAS sistemlerinin KKTC üniversiteleriyle entegre çalışmasının önemine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tecrübesi ve hükümetin kararlılığıyla yükseköğretim sektörünün statüsünün her geçen gün arttığını belirterek, “YÖK’ün tecrübe ve birikimiyle sektör disiplin altına alındı. Geldiğiniz ve bu çalışmalara katkı koyduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.

-Çavuşoğlu: “YÖDAK’la ilgili geçmiş tartışmalar geride kaldı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında yükseköğretim alanında böylesine geniş katılımlı ve verimli bir buluşmanın ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar’ın sürece katkılarını ve yapıcı yaklaşımını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Erol Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. Kendisinin çözüm odaklı tutumu ve yapıcı yaklaşımı bizler için çok kıymetli. Heyetinizle birlikte gösterdiğiniz ilgi, bizlere moral ve motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Genişletilmiş Yükseköğrenim Toplantısı’nın verimli geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, birçok başlığı değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile YÖK Başkanı Özvar’a teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, üniversitelere verilen destek ve gösterilen güvenin sektör için son derece değerli olduğunu vurguladı.

YÖDAK’a ilişkin tartışmaların geride kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Ortak hedefimiz, yükseköğretimimizi daha ileri taşımaktır. Sizlerle işbirliği yaparak geleceğe doğru yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Özvar: “KKTC üniversitelerini Türkiye’deki üniversitelerden ayırmıyoruz”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun davetiyle KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özvar, “Cumhurbaşkanımızın bizleri kabul etmesi büyük bir onur oldu. Bakanımızla ve YÖDAK Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde yükseköğretim alanında önemli kararlar aldık” dedi.

Türkiye ile KKTC üniversiteleri arasında herhangi bir ayrım gözetmediklerinin altını çizen Özvar, “Buradaki bir başarısızlığı, Türkiye’deki üniversitemizin de başarısızlığı olarak görüyoruz. Kendimizden ayrı tutmuyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, üniversitelerimizi birlikte daha ileri taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yalnızca adada değil, dünyanın dört bir yanında adından söz ettiren bir yükseköğretim sistemi inşa etmek istediklerini vurgulayan Özvar, “Güçlü, kaliteli, görünürlüğü yüksek üniversiteler oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte KKTC ile yakın iş birliğimizi daha da artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

-Hocanın: “YÖK ve YÖDAK ilişkileri her geçen gün ileriye taşınıyor”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da Türkiye ve KKTC arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ileriye taşındığına işaret etti.

Hocanın, konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve YÖK Başkanı Özvar’a desteklerinden dolayı da teşekkür etti.