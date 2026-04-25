Merit Otelleri Satış-Pazarlama Koordinatörü Mehtap Erdem, küresel gelişmelerin Kuzey Kıbrıs turizmine etkilerini değerlendirdiği açıklamasında, sektörün ciddi bir kırılma noktasında olduğuna dikkat çekti.

“Dışarıda Ateşkes, İçeride Rezervasyon Savaşı: KKTC Turizmi Nereye Gidiyor?” başlıklı değerlendirmesinde Erdem, savaş ortamı ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle turizmin stratejiden uzak, pahalı bir yapıya sürüklendiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda ABD–İran hattında yaşanan belirsizliklerin petrol fiyatlarını yükselttiğini belirten Erdem, bunun doğrudan turizmi etkilediğini ifade etti. Petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanmasının sadece ekonomik bir veri olmadığını kaydeden Erdem, “Bu durum uçak biletlerinin pahalanması, paket fiyatlarının artması ve tatilin daha maliyetli algılanması anlamına geliyor” dedi.

Son bir ayda Türkiye–KKTC uçuşlarında fiyatların belirgin şekilde arttığını dile getiren Erdem, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı Ercan seferlerinde bu yükselişin yaz sezonu yaklaştıkça daha da hızlanacağını söyledi. Bu gelişmenin yalnızca maliyet artışı değil, aynı zamanda talebin erkene çekildiğinin de göstergesi olduğunu belirtti.

“KRİZLER FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR”

Erdem’e göre küresel krizler, doğru yönetildiğinde KKTC için fırsat yaratabilir. Orta Doğu’daki gerilim ve Avrupa’daki ekonomik belirsizliklerin, turistleri daha güvenli destinasyonlara yönlendirdiğini ifade eden Erdem, KKTC’nin bu noktada “güvenli liman” olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Ancak turist profilinin değiştiğine dikkat çeken Erdem, “Artık turist ucuz olanı değil, değer yaratanı satın alıyor” diyerek fiyat stratejisinin önemine vurgu yaptı. Uçak biletlerindeki artışın doğru yönetildiğinde erken rezervasyonu teşvik edebileceğini, ancak yanlış fiyat politikalarıyla destinasyon algısının pahalıya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

“KKTC TURİZMİ İKİ ATEŞ ARASINDA”

Erdem, sektörün hem dış hem iç baskılarla karşı karşıya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dışarıda jeopolitik riskler ve artan maliyetler

İçeride ise fiyat politikası, kontrat yönetimi ve yoğun rekabet baskısı

Bu sürecin oteller için bir “faiz sınavı” değil, doğrudan bir strateji sınavı olduğunun altını çizen Erdem, başarının sadece doluluk oranıyla ölçülemeyeceğini vurguladı.

“DOLULUK DEĞİL, KÂRLI TALEP ÖNEMLİ”

Önümüzdeki dönemde başarılı olacak işletmelerin; tek pazara bağımlı kalmayan, MICE, tatil ve lüks segmentleri dengeli yöneten ve fiyat politikasını kendi stratejisine göre belirleyen yapılar olacağını ifade eden Erdem, “Doluluk bir sonuçtur, strateji değil” dedi.

KKTC turizminin “güvenli liman” stratejisini geliştirmesi gerektiğini belirten Erdem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Dışarıda ateşkes uzasa da uzamasa da, içeride asıl savaş şimdi başlıyor. Bu savaş doluluk savaşı değil; kârlı talebi doğru fiyatlayanların savaşı olacak.”