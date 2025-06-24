federasyonlardan oluşan heyet, 23 Haziran Dünya Olimpizm günü münasebetiyle, BM Genel Sekreteri António Guterres’e hitaben hazırladıkları mektubu, 24 Haziran 2025 tarihinde Ledra Palace Ara Bölge’de BM yetkililerine teslim ettiler.

BM Genel Sekreteri’ni muhatap alarak hazırlanan mektupta, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Kıbrıs Türk sporcularının maruz kaldığı izolasyona dikkat çekerek, çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere Kıbrıs Türk sporcuların evrensel bir insan hakkı olarak tanınan spor yapma ve uluslararası spor müsabakalarına katılma haklarının sistematik bir biçimde engellendiğini vurgulandı.

Kıbrıs Türk sporcuların küresel spor camiasıyla insani bir etkileşim kurma imkanından dahi mahrum bırakıldıkları ve öğrenilmiş çaresizlik içinde dünyadan kopuk bir şekilde varlık mücadelesi vermekte oldukları da mektupta belirtildi.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, BM Genel Sekreteri’nden bu adaletsizliğe karşı etkin bir inisiyatif alması ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin uluslararası spor kuruluşlarıyla anlamlı bir diyalog tesis edebilmesi için etkin bir rol üstlenmesini talep ettiler.

Heyet, bu girişimin, sporun evrensel birleştiriciliği üzerinden diyaloğun güçlendirilmesi ve kapsayıcılığın desteklenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.” diyerek mektup sonlandırıldı.