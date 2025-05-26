KKTC İşverenler Sendikası Başkanlığına Metin Arhun getirildi.

KKTC İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, sendikanın 24 Mayıs’ta toplanan Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlenerek, görev dağılımı yapıldı.

Hasan Sungur'un aday olmadığı Genel Kurul’da yeni başkan Metin Arhun oldu. İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu’na ise 11 üye ve 3 yedek üye seçildi.

Genel Kurul’da ayrıca tüzük değişikliği yapılarak İşverenler Sendikası tarihinde ilk kez eski başkanlar arasından seçilmek kaydıyla Onursal Başkanlık makamı tesis edildi. Bu göreve tek aday olarak Hasan Sungur seçildi. Genel kurulun tamamlanmasını takiben yeni yönetim kurulu toplanarak, görev dağılımı yaptı.

Buna göre; iki yıllık yeni dönem için Metin Arhun başkanlığa seçilirken, Alp Cengiz Alp asbaşkanlığa, Mehmet Sungur genel sekreterliğe, Ahmet Ogan veznedarlığa getirildi.

Kemal Omağ, Yalçın Koçyiğit, Hasan Adahan, Mehmet Bulanık, Olgaç Uçar, Özgün Kutalmış ve Alp Koralp üye olurken, yedek üyeliğe Mustafa Aroğlu, Mehmet Özsezer ve Olsan Oran getirildi.

İşverenler Sendikası Genel Kurulu, ülke işverenlerini ve özel sektörünü en iyi şekilde temsil etme ve yeni dönemde de başarılı işler çıkarma kararlılığının vurgulanmasıyla tamamlandı.