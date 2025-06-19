Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Derneğin İsrail Hükümetine konuyla ilgili 7 sayfalık mektup göndererek KKTC’yi tanıma talebinde de bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta Erdoğan'ın Ortadoğu ülkeleri ve bölge lehine yaptığı barış girişimlerinin görmezden gelinmesinden duyulan üzüntü ifade edilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Türkiye ve insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturan nükleer silahlanma hırslarını durdurma talebinde bulunan İsrail için barışçıl bir çözüm bulmaya çalışırken, onun 'emperyalist hırslara' sahip olduğunu nasıl iddia edebiliriz. Kıbrıs meselesinin sadece bir insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali olduğunu, iddia ettiğiniz gibi Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı işgali ve haksız yere elinde tutması olmadığını, size bildirmeme izin verin” ifadeleri kullanıldı.