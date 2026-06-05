Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa’sı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, Anayasa’nın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı tarafından dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yasa, Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Mayıs tarihli 48’inci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sosyal sigorta sistemine kayıtlı bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yurttaşlarına ayaktan muayene ve tedavi hizmetleri sunulması, bu kapsamda protokol çerçevesinde işbirliği yapılması ve protokole KKTC açısından yasal işlerlik kazandırılması amaçlanıyor.