KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 18–24 Mart Yaşlılar Haftası ve Ramazan Bayramı vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklama göre, ziyarette huzurevi sakinlerine hediyeler takdim edildi. Dernek yöneticisi Hasan Alpözgen ile Berk Çomunoğlu ve Özay Özgür Başkurt’un müzik dinletisine UKÜ GFB’nin de eşlik etmesiyle birlikte keyifli ve neşeli anlar yaşandı.

Mali İşler Sorumlusu As Başkan Servet Şahan’ın katkılarıyla huzurevine 5 adet plazma televizyon desteği sağlandı.

Açıklamada, “Bu güzel organizasyonda emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür eder; büyüklerimize sağlık ve huzur dolu günler dileriz.” ifadesi yer aldı.