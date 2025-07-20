KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü Balosu, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok değerli isim Fenerbahçe sevdasında bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında Dernek Genel Sekreteri Deniz Demircioğlu ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Fenerbahçe’nin KKTC’deki gücüne ve taraftarların bağlılığına vurgu yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nü temsilen geceye katılan Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Alper Alpoğlu, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberliğine dair yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu.

Gecenin sürpriz konuğu, 103 gollü efsane sezonun futbolcularından Taygun Erdem oldu. Katılımıyla büyük onur veren Erdem’e, anısına hazırlanan plaket takdim edildi.

Fenerium ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu stantlar, geceye ayrı bir renk kattı. Sürpriz hediyelerle dolu çekilişler yapılırken, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma açık artırmayla taraftarlarla buluştu.

Programın finalinde hep birlikte gerçekleştirilen geleneksel pasta kesimi geceye unutulmaz anlar kattı.

Sponsor katkılarıyla gerçekleşen baloda, gecenin anısına sponsorlara da plaket takdim edildi. Bu jest, Fenerbahçe camiasının birlikteliğine vurgu yaptı.