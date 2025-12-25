Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası dün düzenlediği basın toplantısında, yeni asgari ücret belirlenmeden önce sendika tarafından yapılan temel gıda maddeleri fiyat araştırmasının sonuçları açıklayıp, değerlendirmelerde bulunuldu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, KKTC’deki asgari ücretin yukarı yönlü baskılanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerine göre yüksek olan asgari ücretin sektörel asgari ücret oluşturulmadan daha fazla yükseltilmemesi gerektiğini belirten Arhun, ücretler ne kadar yükselirse, üretimin de o kadar geriye gittiğini söyledi.

Metin Arhun, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu tarafının asgari ücreti yukarıya doğru baskıladığını iddia ederek, KKTC’deki asgari ücretin, bazı Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğunu belirtti. Arhun, asgari ücretin "geçim ücreti" değil de "en düşük ücret" olduğunu ve her evde en az 2-3 asgari ücretli olduğuna işaret etti.

KKTC’deki asgari ücretin, Avrupa'da 14. sıraya yükseldiğine işaret eden Arhun, asgari ücret söz konusu olduğunda, toplam ürün fiyatlarının değil, temel tüketim madde fiyatlarının karşılaştırılması gerektiğini kaydetti.

Arhun, KKTC'nin Avrupa'dan daha pahalı olduğu yönündeki eleştirilere değinerek, 41 temel gıda ve tüketim maddesiyle kamunun fiyatlandırdığı ürünlere ilişkin yaptıkları fiyat araştırmasında, KKTC’deki temel tüketim maddelerinin, diğer Avrupa ülkelerinden daha pahalı olmadığını, kamunun fiyatlandırdığı ürünlerin tümünün daha ucuz olduğunu kaydetti.

Metin Arhun, Güney Kıbrıs, Portekiz ve Polonya ile yapılan karşılaştırmalarda benzin, elektrik, su, tüp gaz ve birçok temel üründe KKTC’nin fiyatların daha düşük çıktığını savundu.

Bu ülkelerde geçim sıkıntısının KKTC’deki kadar dile getirilmediğini savunan Arhun, bu ülkelerden daha yüksek asgari ücrete sahip KKTC’de bu ücretin daha da yükselmesi beklentisi olduğuna dikkati çekti. Arhun, “Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor. Çünkü, biz ücretler yükselince, rekabet edemiyoruz.” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, yaptıkları araştırmalarla temel gıda, enerji ve ev tüketim ürünlerinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatları, benzer asgari ücret uygulayan ülkelerle karşılaştırdıklarını savundu.

Arhun, “Temel gıda ve ev tüketiminde olan ürünlerle ilgili araştırma yaptık, 41 çeşit ürünü inceledik. Benzinde düşüğüz; Güney Kıbrıs ve Portekiz’den daha aşağıdayız. Bizimle benzer asgari ücret uygulanan ülkelerle kıyaslama yaptık. Benzin bizde 45 lira, Güney Kıbrıs’ta 70 lira, Portekiz’de 88 lira” dedi.

Tüp gaz, su, pet şişe su ve elektrikte de benzer ülkelerden daha ucuz olduğumuzu savunan Arhun, “Evde kullandığımız birçok üründe, asgari ücretin bizden daha düşük olduğu yerlere kıyasla fiyatlar da daha düşük. Temel gıdada ise pirinç, bulgur ve kırmızı mercimekte diğer ülkeler bizden neredeyse iki kat pahalı. Kuru fasulyede de aynı durum var. Şekerde biraz yakınız, tuzda düşüğüz, unda aynı fiyattayız. Makarna bizde 30 lira, Güney Kıbrıs’ta 80, Polonya’da 50 lira” ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarına da değinen Arhun, “Et bizde neden daha yüksek, buna devletin eğilmesi lazım. Burada asgari ücretin yüksek olmasının da payı var. Beyaz ette ise düşüğüz, tavuğun kilosu 80 lira” dedi. Süt fiyatlarının Portekiz’e göre bir miktar daha düşük olduğunu belirten Arhun, “Bebek bezinin tanesi bizde 4 TL. 700 gram cam ambalaj domates salçası daha ucuz. Salamura zeytinde emek pahalı olduğu için fiyat yüksek. Ekmekte bu ülkelerden daha ucuzuz. Soğan ve patateste en düşük bizdeyiz. Yeşil biber bizde 70 lira, diğer ülkelerde daha pahalı” diye konuştu.

Meyve fiyatlarına ilişkin de karşılaştırma yaptıklarını söyleyen Arhun, “Muzda Portekiz bizden daha düşük ama portakal ülkesiyiz, biz daha düşüğüz. Coca Cola’ya dahi baktık; bizde 1 litre 37 lira, Güney Kıbrıs’ta 65, Polonya’da 46, Portekiz’de 54 lira” dedi.

Bu ülkelerde asgari ücretin Kuzey Kıbrıs’tan daha düşük olduğunu savunan Arhun, “Ama oralarda bizim kadar geçim sıkıntısı dile getirilmiyor. Onlar daha düşük ücretle hayatlarını idame ettirirken bizde sürekli ‘yükselsin’ beklentisi var. Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor” ifadelerini kullandı.