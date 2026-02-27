Koopbank ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği arasında, birlik üyesi hekimlere ve sağlık hizmeti alacak olan Koopbank müşterisi hastalara yönelik çeşitli avantajlar sunmayı amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Koopbank Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Beyoğlu, Koopbank Pazarlama Müdürü Sadun Aytaçoğlu ve Koopbank Pazarlama Bölüm Yönetmeni Talat Ilgar katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye hekimlerin bankacılık hizmetlerinden daha avantajlı koşullarda yararlanabilmelerine olanak sağlanırken, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalara yönelik çeşitli finansal kolaylıklar ve destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenmekte olduğu bildirildi.

Koopbank, toplumun farklı kesimlerine yönelik çözüm odaklı finansal ürün ve hizmetler geliştirme vizyonu doğrultusunda, sağlık sektörünün önemli paydaşlarından biri olan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile gerçekleştirdiği bu iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşılamakta olduğu belirtilerek, bu protokol ile hem hekimlerin mesleki faaliyetlerini desteklemek hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak finansal çözümler sunmak amaçlandığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile gerçekleştirilen bu iş birliği, sağlık sektörüne ve topluma değer katacak yeni projelerin de önünü açacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.