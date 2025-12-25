Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu yönetim kurulu, mevcut asgari ücretle geçinen bir yurttaşın temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını ortaya koymak amacıyla markette gider hesaplaması yaptı.

Bu kapsamda Belça markette yapılan alışverişte, minimal düzeyde temel gıda ürünleri, sebze ve meyve, bir paket tavuk, bir kilo dana eti ile sınırlı sayıda hijyen ürünü yer aldı.

Hür-İş tarafından oluşturulan alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatları tek tek kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan hesaplamaya göre, bir haftayı bile doldurmayacak bu sınırlı alışverişin toplam maliyeti 8 bin 428 TL olarak açıklandı.

Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığına ve ekonomik seyrine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, açlık ve yoksulluk sınırlarına ilişkin güncel rakamları da paylaştı. Buna göre, açlık sınırının bugün itibarıyla 44 bin 19 TL, yoksulluk sınırının ise 95 bin TL olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bu hesaplamaların 4 kişilik bir aile için geçerli olduğunu kaydetti. Mevcut asgari ücretin 878 Euro olduğunu anımsatan Serdaroğlu, “Önemli olan rakam değil, marketten ne alabildiğindir” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLE MARKETTE BORÇLU KALDIK”

Yapılan alışverişin ardından ortaya çıkan tabloya dikkat çeken Serdaroğlu, asgari ücretle markette dahi borçlu kalındığını söyledi. Temel gıdaların birçoğunun alınamadığını belirten Serdaroğlu, yapılan örnek gider hesabını şu şekilde sıraladı:

Kira için sembolik olarak 20 bin TL,

-Elektrik gideri için 3 bin 500 TL,

-Su ve belediye hizmetleri için 1 bin 500 TL,

-Giyim için 8 bin TL,

-Akaryakıt için 4 bin TL,

-İlaç ve sağlık giderleri için 5 bin TL,

-Sosyal aktiviteler için 4 bin TL

Diğer faturaların da eklenmesiyle birlikte toplam giderin 51 bin TL’ye ulaştığını belirten Serdaroğlu, mevcut asgari ücretin ise 44 bin 546 TL olduğunu ifade etti. Bu tablo karşısında “Alışverişe geçemeden para bitti” diyen Serdaroğlu, bu gelirle temel ev aletlerinin dahi kullanılamayacağını kaydetti.

ETİKET FİYATLARINI TEK TEK AÇIKLADI

Market raflarındaki fiyatlara da dikkat çeken Serdaroğlu, bazı ürünlerin fiyatlarını örnek vererek kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, bir koli dana etinin 1.106 TL, bir paket tavuğun 320 TL, 5 adet portakalın ise 52 TL olduğu belirtildi.

Ahmet Serdaroğlu, şu anda aylık net asgari ücretin 44 bin 546 Türk Lira olduğunu, bu miktarının euro döviz cinsinden karşılığının ise 878 euro olduğunu belirtti. Serdaroğlu, "Önemli olan rakam değildir, önemli olan bu 44 bin 546 TL ile ne alınabildiğidir” dedi.

Serdaroğlu, 0-6 yaş ve 0-12 yaş olan iki çocuklu dört kişilik bir asgari ücretli aileyi düşünerek alışveriş yaptıklarını belirterek, alışverişte, temel gıda, kahvaltılıklar, temizlik ve hijyen ürünleri ve içecekler aldıklarını ancak balık, bal, şehriye gibi bazı temel gıda ürünlerini de alamadıklarını söyledi.

“Asgari ücretle birçok temel gıda ürünü alamadık ve borçlu kaldık” diyen Ahmet Serdaroğlu, markete gelmeden önce dört kişilik bir ailenin ev kirası, elektrik, su gibi ev giderleri de ödediğine işaret etti.

Serdaroğlu, ev kirası için 20 bin TL, elektrik için 3 bin 500 TL, su için bin 500 TL, giyim için 8 bin TL, akaryakıt ya da ulaşım ücreti için 4 bin TL, ilaç ve sağlık giderleri için 5 bin TL, sosyal aktivite için 4 bin TL ve diğer vergi-ödenekler için 5 bin TL olmak üzere toplam 51 bin TL'lik bir harcamanın sözkonusu olduğunu söyledi.

Bunları ödedikten sonra bir asgari ücretli ailenin elinde hiçbir şey kalmadığını kaydeden Serdaroğlu, dört kişilik bir aileyi dikkate alarak yaptıkları market alışverişinde alabildikleri ürünleri paylaştı. Serdaroğlu, un, şeker, tuz, pirinç, makarna, bakliyat, sıvı yağlar, salça, çay, kahve, süt, peynir, yumurta, zeytin, tereyağı, reçel, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sabun, şampuan, diş macunu, tuvalet kağıdı, hijyenik ped, su, süt ve meyve suları olmak üzere toplamda 8 bin 428 TL tutan yaklaşık 50 ürün aldıklarını kaydetti. Serdaroğlu, dört kişilik bir ailenin bu aldıkları ürünlerle aylık tüketimlerini değil günlük ve haftalık tüketimi karşılayabildiğini vurguladı.

Marketten aldıkları bazı ürünlerin fiyatlarını da paylaşan Serdaroğlu, üç somun ekmek 60 TL, bir kilo dana eti bin 106 TL, bir paket bebek maması bin 299 TL, bir paket bebek bezi 313 TL, 5 lt bir şişe su 30 TL, hellim 469 TL, zeytin 309 TL, iki kilo domates 281 TL, bir kilo salatalık 198 TL, bir kilo kabak 89 TL, 500 mg zeytinyağı 469 TL, çamaşır makinesi deterjanı 200 TL, 1 paket tuvalet kâğıdı 129 TL, 1 paket hijyenik ped 98,50 TL olduğunu söyledi.