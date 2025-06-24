Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Müzisyenler Osman Soykan ile Kurultay Akbay, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen Kıbrıs Türk Müziği İcrası ve Şiir Dinletisi etkinliğine konuk oldu.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Rusya, Gürcistan ve İran’dan sanatçıların katılımında gerçekleştirilen festivale KKTC’yi temsilen katılan Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile müzisyenler Osman Soykan ile Kurultay Akbay, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel’i ziyaret etti.

Demirel’den Trabzon’daki sanatsal ve kültürel ortam hakkında bilgi alan Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu ve sanatçılar, ziyaretin ardından Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile de resmi bir görüşme yaptı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda Başkonsolos Demirel de hazır bulundu.

Toplantıda, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun önerisi doğrultusunda, gelecek yıl Trabzon’da Kıbrıs Günleri başlığı altında, KKTC’den gelecek sanatçıların katılımında disiplinler arası uzun soluklu bir etkinlik düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.