Küçük Kaymaklı başkan, yönetim ve teknik heyeti, geçtiğimiz gün Küçük Kaymaklı A2 Takımı ile karşılaşmada sol ayağı kırılan Yeniboğaziçi A2 futbolcusu Hasan Cem Kasap'ı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili K. Kaymaklı Spor Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olarak geçen hafta sonu Küçük Kaymaklı Yeniboğaziçi A2 karşılaşmasında yaşanan kötü olay sonrası ayağı kırılan Hasan Cem Kasap kardeşimize bir geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdik.

Ziyarete Başkanımız Münür Özler, Mali Sekreterimiz Hasan Efe, A takım hocamız Nazım Aktunç, Genç Takım hocamız Hüseyin Yavuz katılarak genç Hasan'a Küçük Kaymaklı takımı ve yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerini ileterek çiçek ve kitap hediye ettiler.

Bir kez daha Yeniboğaziçi oyuncusu Hasan Cem Kasap'a Küçük Kaymaklı camiası olarak geçmiş olsun diler, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz.”