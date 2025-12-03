Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi'nin ilk aşamasındaki saha düzenleme çalışmaları başlatılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında, finanse ettiği Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülüyor.

Lefkoşa'dan geçen Kanlıdere güzergahındaki kamusal alanların, doğaya erişimin ve çevresel bağlantıların düzenlenmesi planlanıyor.

Kanlıdere’nin 1,2 kilometrelik bölümünü kapsayan projenin ilk aşamasında, iki yönlü bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve nehre erişimi kolaylaştıracak "yeşil kuşak" düzenlemesi yapılacak. Saha düzenleme çalışmalarının 2026 Şubat sonu tamamlanması planlanıyor.

Projede Lefkoşa’nın kuzeyinde 3,7 kilometre uzunluğunda park öngörülüyor. Proje tamamlandığında Ledra Palas geçiş noktası üzerinden kentin güney kesimleriyle de bağlantı sağlanmış olacak.

Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi, Avrupa Komisyonu’nun 2018–2019 yıllarında yürüttüğü fizibilite çalışması da dâhil olmak üzere kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti. Projenin tasarısı, UNDP tarafından, çevresel incelemelerden elde edilen bulgular ve çeşitli paydaşların katkıları dikkate alınarak Eylül 2024'te tamamlanmıştı.

Avrupa Birliği'nin, nehir güzergahının canlandırılması, biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve daha sürdürülebilir bir kent yapısının desteklenmesini amaçladığı kaydedilen açıklamaDa, ortak alanlar yaratarak toplumlar arası güvenin geliştirilebileceğine, çözüme katkıda bulunabileceğine inandığı da kaydedildi.