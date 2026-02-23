Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticileri için sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçilerine özel içerikler sunmaya başlayan Öztel, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı.

3 GÜNDE 160 BİN LİRA KAZANDI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, sisteme geçiş yaptıktan sadece 3 gün sonra 1.785 abone sayısına ulaşan Öztel'in yaklaşık 160 bin lira kazandığı öne sürüldü.