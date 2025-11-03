Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığına Oğuz Akançay getirildi.

Önceki gün yapılan KITSAB 34’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle seçilen yedi kişilik yönetim kurulu, aynı tarihte Divan Başkanı Resmiye İlktuğ İlbikçi başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Buna göre, yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Başkan Oğuz Akançay, Asbaşkan Doğan Yalkı, Genel Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Artunç Gürgut, faal üyeler Orhan Tolun, Fethi Özboğaç ve Çağdaş Uçaner.”

Denetleme Kurulu'nda Ornella Spadola, Orbay Arkol ve Ebru Sönmez görevlendirilirken Disiplin Kurulu ise Mustafa Şanverdi, Ahmet Güngör ve Serdar Özdemir’den oluşturuldu.