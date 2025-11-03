Kıbrıslı Türk mahkemelerinin oluşturup, Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmeye başlanmasının 60. yıldönümü uluslar arası etkinlik ve konferanslar kutlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'daki birçok mahkemeden katılımın olacağı “Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medya’nın Kesişimi” konulu konferans yapılıyor.

Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden 1964 yılına kadar olan sürece değinen Özerdağ, 1965’te Kıbrıslı Türklerin kendi mahkemelerini oluşturma adına daha somut adımlar atılmaya başlandığını ifade etti.

“Geçmiş kararlarımıza baktığımızda, 1965’te ilk Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmiş olduğunu tespit ettik.” diyen Özerdağ, bunların “hukuk ve ceza davalarında” İstinaf Komisyonu şeklinde karşılarına çıktığını belirtti.

1968'de Adalet Mahkemeleri Kanunu kabul edildikten sonra, Yüksek Mahkeme adı altında bu oluşumun devam ettiğini kaydeden Özerdağ, ilk Yüksek Mahkeme Başkanının da Necati Münir Ertegün olduğunu söyledi

“Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasıyla 1975 Anayasası ve Yüksek Mahkeme, ilk kez Anayasal bir nitelik kazandı.” şeklinde konuşan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin 1985 Anayasası ve KKTC’nin kuruluşuyla birlikte şu anki nitelik, görev ve yetkilerine sahip olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme’nin, Kıbrıs Türk yargısının 60. yıldönümünün, (7-8-9 Kasım) tarihlerinde ilk kez uluslararası bir konferans ve etkinliklerle kutlanacağını kaydeden Özerdağ, “Bu organizasyona yurt dışından, Türkiye ve Azerbaycan'daki mahkemelerden misafirlerimiz gelecek.” diye konuştu.

Yeni Yüksek Mahkeme binasında küçük bir müze yapmayı planladıklarını ifade eden Özerdağ, kurumsal oluşuma, yapıya ve tarihsel geçmişe çok önem veren biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini başarılı bir şekilde tamamladıklarına inandığını kaydeden Özerdağ, “Her seçim çalışması bize; yaptıklarımız, yapamadıklarımız, hatalarımız, eksikliklerimiz, daha iyi hangi çalışmalar yapılabileceği ve hangi noktalara gelebileceğimiz konusunda ışık tutmaktadır.” şeklinde konuştu.

Seçmen listelerinin güncellemesi konusunda ilgili kurumlarla bir çalışma başlatılmasının çok faydalı olacağına inandıklarını belirten Özerdağ; İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve kendilerinin de dahil olduğu bir çalışma gurubuyla toplantı yaptıklarını söyledi.