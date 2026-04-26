Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığına Oğuz Akançay getirildi.

Birlik açıklamasına göre, KITSAB’ın dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda oy birliği ile seçilen yedi kişilik Yönetim Kurulu, aynı gün Divan Başkanı Zeki Ziya başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Bu bağlamda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları şöyle:

“Yönetim Kurulu:

Oğuz Akançay – Başkan

Doğan Yalkı – Asbaşkan

Gökalp Alpler – Genel Sekreter

Artunç Gürkut – Sayman

Fethi Özboğaç – Faal Üye

Çağdaş Uçaner – Faal Üye

Erkan Yeşilpınar – Faal Üye

Denetleme Kurulu:

Ornella Spadola

Ebru Sönmez

Serpil Uçay

Disiplin Kurulu:

Halil Gülşen

Ahmet Güngör

Kemal Üresin”