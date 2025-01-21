Ali Kişmir’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif – günümüz Türkçesiyle saygınlığını küçük düşürmek ve aşağılamak – suçlaması ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, Anayasa Mahkemesi’ne havale edildi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüşülen davada, Kişmir'i Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı temsil etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, duruşmanın tamamlanmasının ardından mahkemeler önünde açıklama yaptı.

Esendağlı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin meselenin Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi talebini dün karara bağladığını ifade etti.

“Taleplerimiz doğrultusunda ilgili yasa maddelerinin, ‘Anayasa’ya aykırılık’ konusunda iddialarımızın incelenmesi için meselenin ‘Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesine ve görülmekte olan ilk soruşturmanın da Anayasa Mahkemesi’nin karar verinceye değin durdurulmasına’ karar verildi.” ifadelerini kullanan Esendağlı, şu anda içinde bulundukları aşamada yargılamaya ilişkin işlemlerin durdurulduğunu aktardı.

Anayasa Mahkemesi’nin davaya gün vereceğini belirten Esendağlı, “Anayasa Mahkemesi’ndeki yargılama, başka bir yargılama usulüdür. Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılacak. Müdafaa olarak, ilgili yasa maddelerinin ‘Anayasa’ya aykırı’ olduğu iddiamız, söz konusu olacak.” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin suçluluğa ve ceza yargılamasına ilişkin herhangi bir hususa değinmeyeceğini ifade eden Esendağlı, bu hususta bir yargılama yapılmayacağını söyledi.

Savcılığın dün itibariyle havale talebine itiraz etmemekle birlikte Anayasa’ya aykırılık ve uygunluk noktasında yapacağı savunmayla ilgili haklarını sakla tuttuğunu kaydeden Esendağlı, “Bu artık, Anayasa yargısının yetkisine geçmiş bir yargılama olarak devam edecek. Anayasa Mahkemesi, kararını verdikten sonra kaldığımız yerden ne durumda olduğumuza bakacağız.” şeklinde konuştu.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir de, kendisine destek veren herkese bir kez daha teşekkür etti.