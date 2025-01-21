Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Ahmet Can Varan aleyhindeki karar dün açıklandı.

Yargıç Tutku Candaş, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanığın Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile müşteki 52 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.’nin yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafatasında çatlak oluşmasına sebebiyet verdiğini bu durumun hiçbir gerekçe ve ihataı olamayacağını belirterek lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen yargıç, sanığa oy birliğiyle iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.