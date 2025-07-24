Kalecik’te özel mülke girerek ellerinde bulundurdukları dosya ile izinsiz ölçüm yaparak site sakinlerini rahatsız eden 5 Kıbrıslı Rum hakkında soruşturma devam ediyor.

Hafta sonu mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan zanlılar dün yeniden ek tutukluluk talebi ile dün İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılara 8'er gün daha tutukluluk verildi.

Tutukluluk duruşmasına zanlı yakınlarının yanı sıra Birleşmiş Milletlerden (BM) üst düzey bir grup mahkeme salonunda davayı takip etti. Zanlıların avukatı Murat Metin Hakkı adına, Avukat Salih Can Doratlı hazır bulundu. İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru, zanlıların ‘Kişi verilerinin korunmasına aykırı hareket’, ‘Mülke tecavüz, ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ ve ‘ Muhaceret işlemi yaptırmadan giriş’ suçlamaları ile tutuklu olduklarını söyledi.

DAVADA YENİ GELİŞME: KKTC VATANDAŞLARINA AİT KİŞİSEL TAPU VERİLERİ TESPİT EDİLDİ…

Polis alınan tutukluluk süresinde, zanlıların tasarrufunda ele geçirilen dosyada ‘Kişisel verilerin korunması yasasına aykırı hareket’ suçu tespit ettiklerini söyledi. Polis, dosya içerisinde, KKTC vatandaşlarına ait kişisel tapu verileri tespit ettiklerini yaklaşık 14 farklı tapu dosya bilgilerinin zanlıların dosyasında bulunduğunu kaydetti. Olaya ilişkin 4 kişinin zanlılar hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden polis, 15 kişinin sorgulandığını 8 kişiden ifade alındığını belirtti.

TUTUKLAMA SAYISI ARTABİLİR…

Polis, Taşınmaz Mal Komisyonu, Şirketler Mukayyitliği ve Tapu’dan bir çok ifade alındığını olayla ilgili yeni tutuklamaların söz konusu olduğunu belirterek 8 gün tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı Salih Can Doratlı tutukluluk süresine itiraz ederek duruşma yaptı. 8 gün ek tutukluluk talebinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, “utanç vericidir” dedi. Doratlı, polisin meseleyi ciddi bir mesele haline getirmeye çalıştığını öne sürerek bu sürenin hiçbir adalet vicdanına sığmadığını kaydetti. Yapılan beyanların ardından Yargıç, zanlılara 8'er gün daha tutukluluk verdi.