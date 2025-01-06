Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün 18.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde oldu.

Ahmed Bulanık (E-41) yönetimindeki TRK 641 plakalı tır, kırmızı ışıkta durmayarak Uğur Mumcu Bulvarına giriş yaparak, yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru seyreden Hamza Nazır (E-22) yönetimindeki UJ 540 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

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Çarpışmada çenesi kırılan motosiklet sürücüsü Hamza Nazır, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.