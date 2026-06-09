Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubaev ile bir araya geldi. Güney Kıbrıs ve Kırgızistan siyasi işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmelerde ‘’Kırgız-Kıbrıs işbirliğinin mevcut durumu ile siyasi, ticaret-ekonomik ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konuları’’ ele alındı.

Görüşmede Kıbrıs konusuna da atıf yapıldı ve ‘’Bakanlar, ihtilaflı konuların uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladılar’’ denildi.

Kırgız Bakan Kulubaev, Rumlarla ilişkilerin geliştirilmesine işaret etti ‘’Kırgızistan ile Kıbrıs arasındaki işbirliği yeni bir seviyeye yükseltilecek. İkili ilişkiler güçlendirilecek’’ dedi.

Rum Bakan Kombos da, ‘’İki ülke arasında mutabakat zaptının imzalanmasını tarihi bir durum’’ olarak değerlendirdi. Kombos, Kırgızistan ile diplomatik ilişkilerinin güçleneceğini kaydetti.