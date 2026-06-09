Güney Lefkoşa'da dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayri resmi toplantısının oturum aralarında Güney Kıbrıs ve Fransa arasında

Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalandı. Buna göre Fransa, Kıbrıs’a asker konuşlandıracak.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Fransa ile işbirliğinin geliştirilmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne artan stratejik derinlik kazandırdığını ve Doğu Akdeniz'de istikrarın bir sütunu olarak rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Palmas, Fransız mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden güçlü bağları yeniden teyit ettiklerini ve karşılıklı güven ve ortak hedefler üzerine kurulu iş birliklerinin yönlerini vurguladıklarını söyledi.

Palmas ayrıca, Kıbrıs ile Fransa arasındaki yakın işbirliğinin hem operasyonel düzeyde Fransız kuvvetlerinin bölgedeki düzenli varlığı ve faaliyetleriyle, hem de kurumsal düzeyde Avrupa Birliği ve diğer uluslararası yapılar çerçevesindeki ortak girişimlerle yansıdığını belirtti .

Palmas, bu anlaşmanın, "iki ülkenin güçlerinin birbirlerinin topraklarında bulundukları sırada sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyerek, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği için modern ve kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunu" açıkladı.

Rum Savunma Bakanı, "Siyasi ve jeostratejik düzeyde, Fransa ile iş birliğimizin derinleştirilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak ilke ve değerlere dayalı ortaklıklara, uluslararası hukuka saygıya ve daha geniş bölgede güvenlik ve istikrarın teşvikine olan bağlılığını teyit etmektedir" dedi.

VAUTRİN

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ise konuşmasında Kıbrıs'ı dönem başkanlığının dinamizmi nedeniyle tebrik ederek başladı ve "görüşmelerimizin kalitesi ve silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme için teşekkür ederim; böylece Avrupa'da karşılaştığımız birçok zorluğun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Vautrin, Kıbrıs'ın çıkarları ve güvenliği tehdit edildiğinde Fransa'nın Kıbrıs'la sarsılmaz dayanışma içinde olacağının güvencesini verdi .

Vautrin, “Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki askeri operasyonlarımızı yürütmek için kilit bir üs konumunda. Larnaka ve Limassol limanları her yıl yaklaşık 30 Fransız gemisine ev sahipliği yapıyor. 1 Ocak'tan bu yana 21 gemi ve donanmalarımız arasındaki iş birliği takdire şayan” diye konuştu.

Vautrin, Kıbrıs ve Fransız donanmalarının tatbikatlarla düzenli olarak birlikte eğitim yaptığını belirterek, “bu tatbikatlar, deniz güvenliğini, seyrüsefer özgürlüğünü ve bu stratejik bölgedeki krizlere kolektif olarak müdahale etme yeteneğimizi güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı gösteriyor.” dedi.

Vautrin, "Ancak savunma işbirliğimiz mükemmel denizcilik işbirliğiyle sınırlı değil. Çok yakın zamanda amfibi helikopter gemisi Tonnerre'nin ziyareti sırasında, kara kuvvetlerimiz arasındaki bağlar kara hareketliliği ve operasyonel hazırlık alanlarında güçlendirildi," diye devam etti.

Vautrin, ayrıca, havacılık sektöründe Kıbrıs altyapısının, Fransız lojistik desteği için ideal bir çerçeve sağladığını ve sahadaki Fransız kuvvetleri için çok değerli olan gözetleme ve hava savunma yetenekleri sunduğunu da sözlerine ekledi.

Vautrin, son olarak, Fransa'nın yetenekler alanında Kıbrıs silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunu desteklediğini söyledi.

Vautrin, "Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs'ın çıkarları ve güvenliği tehdit edildiğinde, Fransa'nın Kıbrıs'la sarsılmaz dayanışmasını size temin etmek isterim. Gördüğünüz gibi, 3 Mart'ta bir donanma fırkateyni adanın hava savunmasını desteklemek üzere görevine başladı; Fransız havacılık grubu, Hollanda, İspanya ve İtalyan fırkateynleriyle birlikte Kıbrıs'ın savunmasını sağlamak için Doğu Akdeniz'e konuşlandırıldı. Bu, Avrupa savunmasının ne anlama geldiğinin kanıtıdır," diye vurguladı.

Vautrin, “Bu anlaşma kendi başına bir amaç değil; iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir adımdır” dedi.