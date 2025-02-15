Malezya'da yaşayan Hint kökenli Racheal Kaur, günlük uçak yolculuğuyla işe gidip gelmesiyle gündem oldu. Air Asia Havayolu'nun finans departmanında yardımcı yönetici olarak çalışan Kaur, her gün Malezya-Penang'dan Kuala Lumpur'a uçakla giderek iş ve aile hayatı arasında denge kurma gayretinde...

İki çocuk annesi olan Kaur, bu sıra dışı yöntemi seçme sebebi olarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteği olduğunu belirtiyor. 2024 öncesinde Kuala Lumpur'da çalışıyor ancak haftada bir kez Penang'daki evine dönebiliyordu. Ancak bu durum, ailesiyle geçirdiği vakti de kısıtlıyordu... Kaur, kurduğu bu yeni düzen sayesinde her akşam evinde olabiliyor ve iş-aile dengesini koruyabiliyor.

PEKİ GÜNÜN AKIŞINI NASIL SAĞLIYOR?

TimesofIndia'ya aktardığına göre Kaur; 04:00'te uyanıyor ve uçuş için hazırlanıyor. 05:55'te Penang'dan Kuala Lumpur'a uçan uçağına biniyor. 07:45'te İş yerine varıyor ve mesaisine başlıyor. Akşam işten çıkar çıkmaz yeniden uçağa gidiyor ve bir aksilik yaşamazsa 20:00'de evinde oluyor.

EV KİRALAMAKTAN DAHA EKONOMİK

İşin garip tarafı ise bu zorlu görünen ve hafta içi her gün gerçekleştirilen yolculuğun, Kuala Lumpur'da ev kiralamaktan daha ekonomik olması. Kaur, uçakla gidip gelerek konaklama ve yemek masraflarından tasarruf ediyor.

Uçuş süresinin kendisine kişisel zaman sağladığını belirten Kaur, bu süreyi müzik dinleyerek, düşünerek ve dinlenerek geçiriyor. Evden çalışmayı tercih etmemesinin sebebi ise ofiste yüz yüze çalışmanın verimliliği artırdığını düşünmesi.

Çalıştığı şirket AirAsia da bu rutini destekliyor. Kaur; ofiste tamamen işine, evde ise ailesine odaklanabildiği için bu yolculuğun kendisi için en iyi çözüm olduğunu söylüyor.

Her ne kadar bu alışılmadık rutin sebebiyle bazı insanlardan farklı tepkiler alsa da Kaur, çocuklarıyla geçiridği zamanın tüm zorluklara değdiğini söylüyor. Erken kalkmak ve uzun günler geçirmek zor olsa da iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi bu şekilde kurduğu için bundan vazgeçmeye niyeti yok.