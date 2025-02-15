Argyria, vücudun uzun süre gümüş veya gümüş bileşiklerine maruz kalmasıyla ortaya çıkan bir durum. Normalde insanlar su ve gıdalar yoluyla çok az miktarda gümüş alır. Ancak özellikle gümüşle çalışan işçiler veya kolloidal gümüşü alternatif tıp ürünü olarak tüketen kişiler bu hastalığa daha yatkın. 'Şirin Baba' olarak ünlenen Paul Karason ise bir gümüş karışımı tükettikten sonra mavi renge döndü...

İÇTİĞİ KARIŞIMLA 'ŞİRİN BABA'YA DÖNDÜ

Araştırmalara göre, uzun süre boyunca gümüş birikimi, cilt ve tırnaklarda kalıcı renk değişimine neden oluyor. Özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde koyulaşma, tırnaklarda renk değişimi ve ciltte mavimsi lekeler en yaygın belirtiler arasında.

Paul Karason, sağlıklı bir yaşam vadeden bir kolloidal gümüş karışımı tüketmeye başladıktan sonra cildinin giderek mavimsi bir renk aldığını fark etti. Açık tenli ve kızıl saçlı olarak doğan Paul, bu değişimi başlarda fark etmedi. Ancak uzun süre görmediği bir arkadaşı ona "Kendine ne yaptın?" diye sorduğunda durumun ciddiyetini anladı.

Paul, gümüşün antibakteriyel özelliklerinden dolayı sağlığa iyi geleceğini düşündü. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 1999 yılında gümüşü zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklamasına rağmen kullanmaya devam etti. Sonuç olarak cildi geri dönüşü olmayan şekilde mavileşti.

Bu sıra dışı görünümü sayesinde televizyon programlarına çıktı ve "Gerçek Şirin Baba" lakabını aldı. Ancak kısa süreli şöhreti, hayatına olumlu etki etmedi. İş bulmakta zorlandı, nişanlısından ayrıldı ve sağlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Paul Karason, 2013 yılında geçirdiği kalp krizi ve ardından gelişen zatürre nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

RENK DEĞİŞİMİNİN TEDAVİSİ YOK

Argyria, tedavisi olmayan kalıcı bir hastalık. Uzmanlar, kolloidal gümüş içeren ürünleri bilinçsizce tüketmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Alternatif tıp ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmak gerekiyor.