Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs Genç TV ekranlarında Meltem Sonay’ın sunduğu “Genç’te Sabah” programına konuk oldu. Programda, yeni eğitim dönemi, yükseköğretim ve DAÜ’nün güncel durumu ele alındı.

“DAÜ, Dünyaya Açılan Bir Kapı”

Prof. Dr. Kılıç konuşmasında, ülke ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerin turizm ve eğitim olduğunu vurguladı. Yükseköğretimin istihdam, ekonomi, bilimsel gelişim ve uluslararası tanıtım açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 78 bine yakın mezunu ile DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs için dünyaya açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Yükseköğretim alanında tanıtım faaliyetlerinin önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, sektörün planlama ve denetleme ihtiyacına dikkat çekerek, öğrenci sayısı, altyapı ve yurt kapasitesinin göz önünde bulundurularak üniversitelerin yalnızca nicelik değil, aynı zamanda nitelik açısından da değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrenci dostu ada algısının tüm koşullarıyla oluşturulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bunun yalnızca üniversitelerle değil, hükümetin stratejik planlarıyla mümkün olabileceğini belirtti. Öğrencilerin ülkeye sadece gelir getiren bireyler olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, adaptasyon süreçlerinde hükümet ve yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Burs politikasına da değinen Prof. Dr. Kılıç, burssuz tercihlerin yüzde 73’ünün DAÜ’ye geldiğini aktararak, öğrenci tercihlerinde burs imkânlarının önemli bir kriter haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, Avrupa’da burs politikalarının devlet eliyle yürütüldüğünü hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs’ta da bunun bir hükümet politikası olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak, güçlü bir marka değerine sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, 46 yıllık birikimle inşa edilen bu değerin önemli bir referans noktası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yasal mevzuata uygun şekilde hareket ettiğini ve yükseköğretim alanında güvenilir bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

DAÜ’nün 2030 yılına kadar stratejik planının hazır olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin dijital gelişime uyum sağladığını ve bilişim ile yapay zeka alanlarında yeni programlar açtığını ifade etti. Kıbrıs’taki ilk yapay zekâ laboratuvarının DAÜ’de kurulduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin kendini sürekli güncelleme eğiliminde olduğunu da sözlerine ekledi.